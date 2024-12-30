Musk’a tepki: ‘Böylesini hatırlamıyorum’

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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın müttefiklerinden dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Welt am Sonntag gazetesine konuk yazar olarak bir makale kaleme aldı. Hafta sonu yayımlanan makalesinde Almanya’da ekonomi, göç, kültürel kimlik ve yenilik alanlarında yaşanan sorun ve sıkıntıların üstesinden ancak AfD’nin gelebileceğini ileri süren Musk, “Bu ülke için son umut kıvılcımı AfD’dir. Almanya’yı eski Almanya’nın gölgesi olmaktan ancak AfD kurtarabilir” ifadelerini kullandı. Funke Medya Grubu’na konuşan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ise bu sözleri sert bir dille eleştirdi, ‘saldırı’ ve ‘küstahlık’ olarak değerlendirdi:

‘GÖZDEN KAÇIRMIŞ OLABİLİR’

“Batı demokrasilerinde dost bir ülkenin seçim kampanyasına daha önce böylesi bir müdahale olduğunu hatırlamıyorum. Tanınmış bir Alman iş insanının ‘New York Times’ gazetesinde Amerika’daki başkanlık seçimleri öncesi favori olmayan birine destek verdiği bir makalesi yayınlansaydı, Amerikalılar haklı olarak nasıl bir tepki gösterirdi acaba? Elon Musk, söz konusu makaleyi yazarken bazı şeyleri gözden kaçırmış olabilir. Tesla’nın Brandenburg’daki fabrikasına en büyük itiraz, o dönem AfD’den gelmişti. AfD, ayrıca Almanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasından yana. Bu, Alman ekonomisine büyük bir zarar verir. Bu bağlamları aslında çok kolay bir şekilde algılayabilirsiniz, tabii bilgiyi sadece sosyal medyadan almıyorsanız.

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‘UTANÇ VERİCİ VE TEHLİKELİ’

Welt am Sonntag gazetesinin Elon Musk’ın AfD’ye destek verdiği makaleyi yayımlamasına da tepki gösterildi. Sosyal medyada “Bu çok tehlikeli bir gelişme”, “Demokrasi düşmanı bir partiye neden böyle destek verilir?” gibi paylaşımlarda bulunuldu. Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) Başkanı Mika Beuster, Musk’ın makalesini yayımlamakla Welt am Sonntag gazetesinde sorumluluk taşıyanların çok büyük bir hata yaptıklarını söyledi. Beuster, Alman gazete ve dergilerindeki sorumlulara “Başkalarının oyunlarına gelmeyin” çağrısında bulundu. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch de Axel Springer Yayınevi’nin Elon Musk’a böyle bir platform sunmasını ve AfD’nin reklamını yapmasına olanak sağlamasını ‘utanç verici ve tehlikeli’ bulduklarını söyledi.