‘Musk sınırları ihlal etti’

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın müttefiklerinden iş insanı Elon Musk, yaptığı açıklamalarla Almanya gündemini karıştırmaya devam ediyor. Hem X hesabından hem de Welt am Sonntag gazetesindeki makalesinden AfD’ye methiyeler düzen, aşırı sağcı partinin Almanya’nın kurtarıcısı olduğunu söyleyen Musk, Başbakan Olaf Scholz’dan sonra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e de hakaret etti. Yılbaşı günü yaptığı X paylaşımında Steinmeier için “Antidemokratik bir zalimdir. Utanç verici” ifadelerini kullandı. Musk’ın, bu açıklamasında AfD’ye yakın bir blog yazarının videosuna atıfta bulunduğu bildirildi. Bu sözler siyasilerden büyük tepki çekti.

SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich

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ESKİ ORTAĞA DA KIZDI

SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Musk’ın, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e yönelik sözlü saldırılarının Almanya-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Mützenich, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanına yapılan bu sözlü saldırılar tüm vatandaşlarımızı hedef alıyor” diyerek Musk’ın dost devletler arasındaki sınırları ihlal ettiğini belirtti. Mützenich, 20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump yönetimine çağrıda bulunarak, “Bu tekrar eden saygısızlıkların, iftiraların ve seçim kampanyalarına müdahalelerin yeni ABD hükümetinin resmi tavrını yansıtıp yansıtmadığı netleştirilmeli” dedi. Ayrıca, uluslararası zorlukların yalnızca sorunsuz bir Almanya-ABD ilişkisi ile aşılabileceğini vurguladı. Mützenich, eski koalisyon ortakları FDP Lideri Christian Lindner’e de tepki gösterdi. Lindner’in Musk için “Daha cesurca Musk” söylemini benimsemesi üzerine, “Sayın Lindner’in neden sürekli Elon Musk’a yakınlaşmaya çalıştığını ve onun siyasetini övdüğünü anlamakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘AÇIK BİR İFTİRA’

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) de Musk’ın ifadelerini sert bir şekilde eleştirdi. Süddeutsche Zeitung’a konuşan Faeser, “Eğer demokratik devletimizin cumhurbaşkanı antidemokratik bir tiran olarak nitelendiriliyorsa, bu yalnızca saçmalık değil, aynı zamanda açık bir iftiradır ve buna karşı net bir şekilde durulmalıdır” dedi. Faeser, X platformunda yürütülen bazı tartışmaların halkın gerçek sorunlarıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Musk’ın ifadeleriyle ilgilenen insanların çoğu bunlara kafa sallayarak olumsuz tepki verir” diye konuştu.

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Yeşiller Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz

‘SİSTEMİ YOK ETMEK İSTİYORLAR’

Yeşiller Partisi Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz, Musk’ın ‘liberal demokrasileri istikrarsızlaştırmaya ve aşırı sağ partileri güçlendirmeye çalışmaktan hoşlandığını’ söyledi. Von Notz, sosyal medya platformlarının gücü hakkında bir tartışma başlatılması gerektiğini belirterek, Almanya’nın Nazi rejimi sonrası kamuoyunun tek bir parti ya da finansal gücü olan aktörler tarafından şekillendirilmesini önlemek için bir sistem oluşturduğunu vurguladı. Ancak şu anda bu sistemi yok etmeye yönelik girişimlerin olduğunu söyledi.