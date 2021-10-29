MÜSİAD (UK) iş fırsatı arayanları bir araya getirdi

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD UK) tarafından ikincisi gerçekleştirilen iş ağı (network) programında Birleşik Krallık’ta yaşayan iş insanları ya da yeni iş fırsatı arayan kişiler bir araya gelerek birlik ve beraberliği artırdı iş birliği ve iş ağı oluşturdu.
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KUZEY Londra’nın Wood Green bölgesindeki Grand Palace’da dün akşam gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Genç MÜSİAD (UK) Başkanı Ali Aybakar, Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, Olay gazetesi sahibi Nural Ezel ve Brit-İş Yaşam program yapımcısı Ergin Balabeyoğlu’da katıldı. Geceye 200’ün üzerinde kişi katıldı.
AÇILIŞI MÜSİAD UK BAŞKANI MUSTAFA DEMİR YAPTI Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Başkan Demir, amaçlarının Birleşik Krallık’ta farklı sektörlerde faaliyetler yürüten işletmeleri bir araya toplamak ve onlar arasındaki ilişkileri üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade etti. Demir, “Bu akşam ikincisini gerçekleştireceğimiz iş ağı toplantısı ile amacımız Birleşik Krallık’ta yaşayan iş insanlarını ya da yeni iş fırsatı arayan kişileri bir araya getirerek birlik ve beraberliği artırarak işbirliği ve iş ağı oluşturmaktır” dedi.
GELENLERİN SAYISI ARTTI Konuşmasının başında MÜSİAD’a yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür eden Başkonsolos Bekir Utku Atahan da; koronavirüs nedeniyle uzun süredir yapılmayan bu tür etkinliklerin artık yapıldığı için büyük memnuniyet duyduğunu belirterek MÜSİAD’ın üç ayda bir benzer etkinliği yapacağını aktardı. Atahan, “Bu akşam da çok farklı sektörlerde çalışan insanların bir araya gelerek, yoğun bilgi paylaşımı ve iş birliği yaptığını görüyoruz” dedi. Atahan, “Son 10 yılda Birleşik Krallık’a iş kurmak için gelen insanlarımızın sayısı arttı, finans ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında bile iş kuran, çok başarılı insanlarımız var. İş insanlarımızın başarıları gerçekten bizi mutlu ediyor” diye konuşmasını sürdürdü.
GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR Atahan konuşmasının devamında, “İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi pandemide bile düşmedi. 2019’da 16.9 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2020’de 16.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani neredeyse aynı rakamları yakaladık. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Brexit ikili ilişkileri olumsuz etkilemedi. Tam tersi mevcut potansiyeli gerçekleştirmek için yeni fırsatlar sundu. İmzalanan serbest ticaret anlaşması da önemli bir gelişmedir. Şimdi bu anlaşmanın kapsamını, yeni ürün ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Bu anlaşmanın kapsamının genişletilmesinde Birleşik Krallık’taki iş insanlarımıza büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.
YATIRIMCI BEKLENİYOR Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın da toplumumuzun iş insanlarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ve herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. 60 bin kişinin Türkçe konuştuğu Enfield’de kendisinden destek talep eden her girişimin arkasında olacağını söyleyen Özaydın; yeter ki yatırımcılar gelsinler, bölgemizde yatırım yapsınlar dedi. Daha çok üretim ve imalat sektöründe olursa mutlu oluruz. İspat edilmiş ürünlerini burada üretirlerse buradan dünyaya açılmış olurlar dedi.
TANIŞMA ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK Etkinliğe katılanlara teşekkür eden MÜSİAD Başkanı Demir; gecenin salgın başladıktan sonra yapılan ilk organizasyon olduğu fakat bundan sonra her üç ayda bir olmak üzere farklı tanışma etkinliği düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı unutmayan Demir: “Dünya’nın en pahalı ve en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız, bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan bir ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle anıyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi.