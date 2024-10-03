MÜSİAD Nürnberg, AGİK’e ev sahipliği yapıyor

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MÜSİAD Nürnberg Şubesi Başkanı Haluk Dokur’un açıklamasına göre etkinlik, Avrupa’daki Türk iş insanlarını bir araya getirerek önemli iş birliklerine kapı aralayacak. Program, perşembe akşamı Çeşme Restaurant’ta düzenlenecek ‘Akşam Yemeği ve Hasbihal Programı’ ile başlayacak. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlikte, MÜSİAD üyeleri genel başkan ile birebir görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak. Toplantıda MÜSİAD’ın gelecek vizyonu üzerine değerlendirmeler yapılacak ve stratejik planlar konuşulacak.

TÜRK-ALMAN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEKCuma günü resmi ziyaretlerle devam edecek olan etkinlikte, MÜSİAD heyeti Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’i makamlarında ziyaret edecek. Bu görüşmelerde, Türk-Alman iş dünyası arasındaki iş birliği güçlendirilecek ve yeni projeler için karşılıklı istişarelerde bulunulacak. MÜSİAD’ın Avrupa’daki iş dünyasına katkı sunmayı amaçlayan bu buluşma, aynı zamanda Türk girişimcilerinin uluslararası iş birliklerini geliştirmesi ve yeni fırsatlar yaratması açısından büyük bir önem taşıyor. Etkinlik süresince gerçekleştirilecek temaslar ve görüşmeler, Türk iş insanlarının Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmeye yönelik adımlar atılmasını sağlayacak.