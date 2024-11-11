MÜSİAD NRW’den ‘yapay zekâ’ semineri

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MÜSİAD Köln Genel Merkez konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Muhterem Dilbirliği de ‘AB’de Yapay Zeka’nın Ticari Kullanımı ve Sınırları’ başlık bir seminer verdi. Dilbirliği, yapay zekânın ticari uygulamalarda kullanımını ve bu alandaki yasal sınırları detaylı bir şekilde ele aldığı konuşmasında şunları söyledi: “Yapay zekâ, iş süreçlerini dönüştürerek hem verimliliği artırma hem de yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahip. Ancak bu teknolojiyle birlikte gelen etik, yasal ve sınırlandırmaların da bilinmesi ve bu çerçevede hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği’nin yapay zekâya dair yeni direktifleri ve bu direktiflerin iş dünyasına yansımalarını tüm iş insanlarımızın haberdar olması kaçınılmaz. Yapay zekânın ticari kullanımı sırasında karşılaşılabilecek fırsatların yanı sıra risklerin de farkında olmamız zorunlu. Özellikle iş dünyasında liderlik yapan siz değerli iş insanları için bu teknolojiyi verimli ve hukuka uygun bir şekilde entegre edebilenler istikrarlı büyümeye devam edeceklerdir.”

Program sonunda MÜSİAD NRV Başkanı Yunus Aslan, Köln Çalışma Ataşesi Dr. Muhterem Dilbirliği’ne katılımından dolayı plaket verdi.