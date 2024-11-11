×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

MÜSİAD NRW’den ‘yapay zekâ’ semineri

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#MUSIAD#AVRUPADAN HABERLER
MÜSİAD NRW’den ‘yapay zekâ’ semineri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 13:18

MÜSİAD Kuzey Ren Vestfalya Eğitim ve Kültür Başkanlığı, ‘İş dünyasında yapay zekânın artan önemi ve Avrupa Birliği’nin bu konuda geliştirdiği yeni düzenlemeler’ konulu bir oturum düzenledi.

Haberin Devamı

MÜSİAD Köln Genel Merkez konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Muhterem Dilbirliği de ‘AB’de Yapay Zeka’nın Ticari Kullanımı ve Sınırları’ başlık bir seminer verdi. Dilbirliği, yapay zekânın ticari uygulamalarda kullanımını ve bu alandaki yasal sınırları detaylı bir şekilde ele aldığı konuşmasında şunları söyledi: “Yapay zekâ, iş süreçlerini dönüştürerek hem verimliliği artırma hem de yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahip. Ancak bu teknolojiyle birlikte gelen etik, yasal ve sınırlandırmaların da bilinmesi ve bu çerçevede hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği’nin yapay zekâya dair yeni direktifleri ve bu direktiflerin iş dünyasına yansımalarını tüm iş insanlarımızın haberdar olması kaçınılmaz. Yapay zekânın ticari kullanımı sırasında karşılaşılabilecek fırsatların yanı sıra risklerin de farkında olmamız zorunlu. Özellikle iş dünyasında liderlik yapan siz değerli iş insanları için bu teknolojiyi verimli ve hukuka uygun bir şekilde entegre edebilenler istikrarlı büyümeye devam edeceklerdir.”
Program sonunda MÜSİAD NRV Başkanı Yunus Aslan, Köln Çalışma Ataşesi Dr. Muhterem Dilbirliği’ne katılımından dolayı plaket verdi.

MÜSİAD NRW’den ‘yapay zekâ’ semineri


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#MUSIAD#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!