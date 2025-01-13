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MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği#Münih
MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 17:14

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Almanya’nın Münih kentinde yeni merkezini açtı.

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MÜSİAD, Almanya’nın Münih kentinde yeni merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan başta olmak üzere pek çok önemli isim katıldı. Başkonsolos Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, MÜSİAD’ın görev bölgesindeki en önde gelen iş insanları derneklerinden biri olduğunu vurguladı. Törene Türkiye’nin Ticaret Ataşeleri Recep Arslan ve Ali Bayraktar’ın yanı sıra, Arnavutluk Başkonsolosu Gentiana Mburimi, Kuzey Makedonya Başkonsolosu Juliana Nikolova, Katar Başkonsolosu Radi Al-Ajami ve Bosna-Hersek Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Konsolos Biljana Lucic de katıldı. Başkonsolos Erdoğan, uluslararası konukların bu özel güne katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendilerine şükranlarımızı sunarız” dedi. Başkonsolos Erdoğan, MÜSİAD Münih’in uzun yıllardır Bavyera ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Yeni merkezin, derneğin motivasyonunu artırarak başarılı çalışmalarına devam etmesini sağlayacağına inandığını ifade etti. MÜSİAD Münih Başkanı Feyruz Dursun ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Erdoğan, “Yeni merkezin hayırlı olmasını temenni ederiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı

MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı

MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı

MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı

MÜSİAD, Münih’te yeni merkezini açtı




 

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#Almanya#Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği#Münih

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