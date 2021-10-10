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MÜSİAD Berlin, yeni ofisine taşındı

#MÜSİAD#BERLİN#AVRUPADAN HABERLER
MÜSİAD Berlin, yeni ofisine taşındı

Berlin’de 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Berlin şubesi yeni ofisine taşındı. Ofisin açılışına Büyükelçi Ahmet Başar Sen, MÜSİAD’ın Kurucu Başkanı Erol Yarar, Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

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MÜSİAD’ın daha fazla üye ile yoluna devam etmesi gerektiğini ifade belirten Büyükelçi Sen, “Sizler kazanın ki, toplum kazansın. Sizler kazanın ki, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlarımız kazansın. Sizler kazanın ki, Alman toplumu kazansın. Sizler kazanın ki, Türk-Alman dostluğu kazansın” dedi. Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılında Almanya’daki Türklerin her alanda başarılı olduklarını ifade eden Sen, şunları söyledi: “Korona belasından kurtaran asıyı bulan kardeşlerimiz de olmak üzere her alanda çok büyük başarılar gösterdiklerini biliyoruz. Sporda, siyasette, ekonomide, bilim dünyasında, kültürde ve sanatta bu başarıları memnuniyetle takip ediyoruz” dedi.

MÜSİAD Berlin, yeni ofisine taşındı
ÖRGÜTLENME ÇOK ÖNEMLİ
Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ortaklığın önemine de değinen Büyükelçi Şen, “Almanya, Türkiye’nin ticaret ortakları arasında, eğer istatistiklerden enerji alım satımını kaldırırsak birinci sırada. Dolayısıyla yapacağımız ortak çalışmalar, Almanya ile ticaretimiz ve ekonomik iş birliğimiz, Türk ekonomisi için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. Şen, Batılı demokratik toplumlarda başarılı olmak için iş insanlarının örgütlenmesinin önemine dikkati çekti.
MÜSİAD Berlin, yeni ofisine taşındı

Açılışa Türkiye’den katılan MÜSİAD’ın kurucu başkanlarından Erol Yarar da, “Allah’ın rızasını kazanmak için ticaret bir vesiledir” dedi. MÜSİAD’ın gittiği ülkelere katkı sunduğunu belirten Yarar, “Oradan bir şeyler almaya değil vermeye gideriz. İstihdam ve ekonomik büyüklük verebiliriz, vakıflar kurarak fakirine ve yetimlerine sahip çıkarız” şeklinde konuştu.
MÜSİAD Berlin, yeni ofisine taşındı

 

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#MÜSİAD#BERLİN#AVRUPADAN HABERLER