MÜSİAD Berlin, yeni ofisine taşındı

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MÜSİAD’ın daha fazla üye ile yoluna devam etmesi gerektiğini ifade belirten Büyükelçi Sen, “Sizler kazanın ki, toplum kazansın. Sizler kazanın ki, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlarımız kazansın. Sizler kazanın ki, Alman toplumu kazansın. Sizler kazanın ki, Türk-Alman dostluğu kazansın” dedi. Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılında Almanya’daki Türklerin her alanda başarılı olduklarını ifade eden Sen, şunları söyledi: “Korona belasından kurtaran asıyı bulan kardeşlerimiz de olmak üzere her alanda çok büyük başarılar gösterdiklerini biliyoruz. Sporda, siyasette, ekonomide, bilim dünyasında, kültürde ve sanatta bu başarıları memnuniyetle takip ediyoruz” dedi. ÖRGÜTLENME ÇOK ÖNEMLİ

Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ortaklığın önemine de değinen Büyükelçi Şen, “Almanya, Türkiye’nin ticaret ortakları arasında, eğer istatistiklerden enerji alım satımını kaldırırsak birinci sırada. Dolayısıyla yapacağımız ortak çalışmalar, Almanya ile ticaretimiz ve ekonomik iş birliğimiz, Türk ekonomisi için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. Şen, Batılı demokratik toplumlarda başarılı olmak için iş insanlarının örgütlenmesinin önemine dikkati çekti.