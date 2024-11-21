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MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur taziyeleri kabul etti

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#MÜSİAD#Haluk Dokur#AVRUPADAN HABERLER
MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur taziyeleri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:16

MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Haluk Dokur’un annesi Mefaret Dokur’un geçen hafta vefatının ardından, Nürnberg’de IGMG Nürnberg Merkez Camii’nde düzenlenen taziye programı büyük bir katılımla gerçekleşti.

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PROGRAMA, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydam, IGMG Kuzey Bavyera Teşkilat Başkanı İsmail Satır, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, IGMG Merkez Camii Başkanı Yusuf Güler, UID Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman ve UID Nürnberg Başkanı Salim Elcivan’ın yanı sıra bölgedeki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve cemaat mensupları programa iştirak etti. Ayrıca Nürnberg ve çevresindeki camilerde görev yapan pek çok din görevlisi de taziyede yer aldı.

MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur taziyeleri kabul etti

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KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUA
Din görevlilerinin okuduğu Yasin-i Şerif ile başlayan programda, merhume Mefaret Dokur’un ruhuna dualar edildi. Katılımcılar, bu manevi anlarda derin bir hüzün ve dayanışma duygusu yaşadı. Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, yaptığı konuşmada ölüm ve ölüm sonrası dayanışmanın önemini vurguladı. Saydan, “Ölüm, sevdiklerimizi birer birer elimizden alır. Bu tür programlar, ölümü ve ölüm ötesini hatırlamamız açısından önemlidir” diyerek, aile bağlarının ve manevi dayanışmanın İslam toplumu içerisindeki yerini hatırlattı. Saydam, Mefaret Dokur’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diledi. IGMG Kuzey Bavyera Teşkilat Başkanı İsmail Satır ve diğer konuşmacılar da birlik ve beraberlik mesajları vererek, taziye programlarının toplumdaki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Programın sonunda Haluk Dokur, ailesi adına bir teşekkür konuşması yaparak, acılarını paylaşmak için taziye programına katılan herkese minnettarlığını dile getirdi. Dokur, “Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, cemaatimize ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine teşekkür ederiz” dedi. Annesi Mefaret Dokur’un ruhuna edilen dualar ve manevi destek için memnuniyetini ifade etti.

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MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur taziyeleri kabul etti

MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur taziyeleri kabul etti

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#MÜSİAD#Haluk Dokur#AVRUPADAN HABERLER

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