MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur taziyeleri kabul etti

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PROGRAMA, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydam, IGMG Kuzey Bavyera Teşkilat Başkanı İsmail Satır, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, IGMG Merkez Camii Başkanı Yusuf Güler, UID Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman ve UID Nürnberg Başkanı Salim Elcivan’ın yanı sıra bölgedeki birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve cemaat mensupları programa iştirak etti. Ayrıca Nürnberg ve çevresindeki camilerde görev yapan pek çok din görevlisi de taziyede yer aldı.





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KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUA

Din görevlilerinin okuduğu Yasin-i Şerif ile başlayan programda, merhume Mefaret Dokur’un ruhuna dualar edildi. Katılımcılar, bu manevi anlarda derin bir hüzün ve dayanışma duygusu yaşadı. Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, yaptığı konuşmada ölüm ve ölüm sonrası dayanışmanın önemini vurguladı. Saydan, “Ölüm, sevdiklerimizi birer birer elimizden alır. Bu tür programlar, ölümü ve ölüm ötesini hatırlamamız açısından önemlidir” diyerek, aile bağlarının ve manevi dayanışmanın İslam toplumu içerisindeki yerini hatırlattı. Saydam, Mefaret Dokur’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diledi. IGMG Kuzey Bavyera Teşkilat Başkanı İsmail Satır ve diğer konuşmacılar da birlik ve beraberlik mesajları vererek, taziye programlarının toplumdaki dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Programın sonunda Haluk Dokur, ailesi adına bir teşekkür konuşması yaparak, acılarını paylaşmak için taziye programına katılan herkese minnettarlığını dile getirdi. Dokur, “Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, cemaatimize ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine teşekkür ederiz” dedi. Annesi Mefaret Dokur’un ruhuna edilen dualar ve manevi destek için memnuniyetini ifade etti.

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