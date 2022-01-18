MÜSİAD Avrupa Yeni Genel Başkanı Bahattin Yılmaz

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MÜSİAD, Avrupa dönem başkanlığı seçiminde yeni düzenleme getirdi. Buna göre 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren her 6 ayda bir dönem başkanlığı seçilecek. MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada Avrupa Dönem Başkanı en iyi performansı gösteren bölge ve şubeler arasından seçileceği bildirildi. Değişikliğe göre dönem başkanlarını belirleme görevi 5 tanesi Avrupa’dan 3 tanesi de Türkiye Genel Merkezi’nden olmak üzere 8 kişilik bir komisyonla belirlenecek.

MÜSİAD BİLDİRİSİNİN AÇIKLAMASI:

“Komisyonumuz gerekli görüşmeleri yaparak bir karara varmış ve 1993 yılında MÜSİAD’ımızın Avrupa’da ilk doğduğu yer olan Köln şubesi ile dönem başkanlığının başlatılmasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir. Kararımızın olur ve onayı da Sayın Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ve ekibince alınmıştır. Bu minvalde Köln şubemize ve onun halen başkanlığını yürüten yeni Avrupa Dönem Başkanımız Sayın Bahattin Yılmaz başkanımıza hayırlı olmasını diler rabbimden muvaffakiyetler diliyorum” denildi.