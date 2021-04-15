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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 15.04.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Musa Askan Yamak'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

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Musa Askan Yamak'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

2019 yılı yarı ağır sıklet boks dalında WBF ve GBU kemeri kazanıp Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, dünya şampiyonluğuna giden yolda önemli bir maça çıkıyor.

Şimdiye kadar profesyonel olarak 6 galibiyeti bulunan ve hiç yenilgi yüzü görmeyen 37 yaşındaki ünlü boksör, 24 Nisan Cumartesi günü Augsburg'ta Bosnalı rakibi Zdravko Zivkovic ile karşılaşacak.
Dünya altın kemer maçına çıkabilmek için toplam 12 galibiyete ihtiyaç duyan Musa Askan Yamak, rakibini yendiği takdirde önemli bir kademeyi aşmış olacak. 2021 yılında 4 maç daha yapacak olan Yamak, 2022 yılında planlanan Dünya yarı ağır siklet şampiyonası için ringe çıkacak.
79 kiloda dövüşen Musa Yamak, boksa 12 yaşında Almanya'da başladı.

Musa Askan Yamakın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Aslen Giresunlu olan Musa Yamak Münih'te doğdu, uzun süre amatör olarak Almanya'da ringlere çıktı. 2017 yılında profesyonelliğe adım atıktan sonra da tüm maçlarını kazanan Musa Yamak, çalışmalarını iki senedir Türkiye'de yürütüyor. Türkiye'de profesyonel boks federasyonu olmadığından Almanya profesyonel boks federasyonuna bağlı olarak ringlere çıkıyor.
24 Nisan Augsburg maçı için iki hafta önce Almanya'ya gelen Musa Askan Yamak, Münih'te sıkı bir hazırlık içine girdi.
Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Yamak, aradaki tüm maçları kazanabilmek için durmadan çalıştığını söyledi.

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