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Avrupa
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Münster Yüksek İdare Mahkemesi’nden, hoparlörden ezana onay

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Münster Yüksek İdare Mahkemesi’nden, hoparlörden ezana onay
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Almanya’da Münster Yüksek İdare Mahkemesi, bir çiftin cami hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız oldukları gerekçesiyle açtığı davada ‘ezan okumanın dini özgürlük olduğu’ gerekçesiyle cami lehine karar verdi.

Recklinghausen yakınlarınlarındaki Oer-Erkenschwick Abdülhamit Han Camisi’ne 900 metre mesafede oturan çift, Gelsenkirchen İdare Mahkemesi’nde görülen davada, cuma namazı için okunan ezandan sadece yüksek sesinden dolayı değil, içinde geçen “Allah en büyüktür” (Allahuekber) ifadesinden de rahatsız olduklarını belirtmişti. Davacı çift ayrıca ezanın tonlamasının Orta Avrupa’da yaşayanlar için uygun olmadığını savunmuştu. Yüksek İdare Mahkemesi ise aldığı kararda, ezan okumanın dini özgürlük olduğunu belirtip ezan sesinin aşırı rahatsızlığa yol açmayacağına karar vererek şikâyetçi çifti haksız buldu. Davanın yargıcı kararı açıklarken, “Bu (ezan) bir zorlama değil. İtaat etmek zorunda olmadığınız bir çağrıdır” ifadelerine yer verdi.

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