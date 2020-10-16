Münster Cezaevi’nde rehine krizi

Olay nedeniyle Münster Emniyeti alarma geçti. Cezaevinin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölge yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılırken, özel birlikler cezaevinin etrafını sardı. Cezaevi içinde operasyon yapan polisin ağır silahlar kullandığı belirtildi. Bild gazetesinin haberine göre olay kontrol altına alındı ve operasyon saat 09.30 sıralarında tamamlandı. dpa’nın haberine göre rehin alan kişi operasyon sırasında öldü, rehine ise sağ olarak kurtarıldı. Polis ise rehin alan kişinin öldüğüne dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Gelişmeler az sonra...