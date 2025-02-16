Münih’ten kötü haber! Anne ile çocuğu yaşam savaşını kaybetti

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ALMAN basınında çıkan haberlere göre, 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki bir kadının, olayda aldıkları ağır yaralar nedeniyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Aracın kalabalığa girdiği olay öncesi Ver.di Sendikasının düzenlediği gösteriye katılan kadının, kızını da çocuk arabasıyla yanında götürdüğü belirtildi.

‘ŞİMDİ BİR ARADA DURMALIYIZ’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da olayın yaşandığı yere giderek yetkililerden bilgi aldı. Olayın gerçekleştiği yere beyaz gül bırakan Scholz, vatandaşlara yönelik korkunç bir saldırının gerçekleştiğini ve bunun üzücü olduğunu belirterek, “Böyle bir şey yapan herkes en ağır cezaya çarptırılmayı ve elbette, eğer ülkede ikâmet hakkı yoksa, cezasının sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmayı beklemelidir” dedi. Topluma birliktelik çağrısı yapan Scholz, “Şimdi hepimiz bir arada durmalıyız ve ülkemizin birlikte kalmasını sağlamalıyız.” diye konuştu.

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KASITLI OLARAK SÜRDÜ

Münih kentinde 13 Şubat Perşembe günü 24 yaşındaki Afganistan kökenli Farhad N., aracını Ver.di sendikasının düzenlediği yürüyüşte kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, aracı kasıtlı olarak yürüyüşe katılanların üzerine sürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.