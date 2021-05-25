Münih’teki yangın sabotajmış!

FEDERAL savcılığın terör soruşturması başlattığı yangın hakkında bildiri yayınlayan sol görüşlü radikal bir grubun olayı üstlendiği, internet üzerinden yayınlanan yazıyla yangının çıktığı bölgede yer alan Rohde & Schwarz isimli savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketin hedef alındığı bildirildi. Söz konusu yazıda faillerin benzer eylemlere devam edeceği, ayrıca inşaatlara malzeme kazanmak amacıyla yapıldığı belirtilen çevredeki ağaç katliamına dikkat çekmek istediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.



20 BİN KONUT ELEKTRİKSİZ KALMIŞTI

Hafta sonu meydana gelen elektrik hatlarındaki yangında kentin doğu kesimlerinde bulunan yaklaşık 20 bin konut ve işyeri saatlerce karanlıkta kalmış, sabotaj sonucu çıktığı anlaşılan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüştü. Olayın politik motifli olmasının anlaşılması üzerine soruşturmayı, terör suçlarına bakan federal savcılık üstlenmişti.