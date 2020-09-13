Münih’teki korona gösterisine polis müdahalesi

10 binin üzerinde kişinin katıldığı Münih’teki gösteriye polis, maske kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle müdahale etti. 1400 polisin görev yaptığı ve bitirilmesi istenen yürüyüşe müdahale sonrası gözaltına alınan kimsenin olmadığı öğrenildi. Gösteriye 5 bin kişinin katılacağı bildirilmişti. Yürüyüşün hedeflenen noktaya ulaşmadan sona ermesi üzerine gösteriyi düzenleyen Querdenken 089 adlı inisiyatif katılımcıları Theresienwiese’deki mitinge katılmaya çağırdı.





WIESBADEN’DA KATILIM DÜŞÜK KALDI

Hannover kentinde düzenlenen gösteriye ise binin üzerinde kişi katıldı. Şehrin merkezine doğru yapılan yürüyüş süresince izni alan inisiyatif sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymaları için göstericileri uyardı. Polis gösteri iznini sosyal mesafenin korunacağı ve maske takılacağı şartıyla vermişti. İnisiyatif alan gruplar, yürüyüşe polisin müdahale etmesine fırsat vermemek için uyarılarını sık sık tekrarladı. Buradaki yürüyüşe 2 bin kişi beklenirken, katılım bin 100 civarında kaldı. Hessen Eyaleti başkenti Wiesbaden’da da gösteri düzenlendi. Ancak buradaki katılım çok düşüktü. Querdenken 089 adlı inisiyatif gösteriye 3 bin kişinin katılacağını bildirirken, yürüyüşte 200’den az kişi vardı.