Münih’te yer yerinden oynadı!

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ALMANYA’nın Münih kentinde konser veren ünlü sanatçı Mert Demir, hayranları tarafından büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Yaklaşık 1200 kişinin izlediği ‘Backstage Kültür Merkezindeki’ konserde, kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Biletleri aylar öncesinden tükenen konserde ünlü müzisyen hayranlarının karşısına seyircisini hiç bekletmeden çıktı. Konser alanını hınca hınç dolduran Münihli hayranları sanatçıya inanılmaz bir sevgi gösterisi yaşattı.

FİNALİ ‘İKİMİZE BİRDEN’LE YAPTIKonserin açılışını ‘İkimize Birden’ şarkısıyla yapan Demir, ‘Acı Veriyor’, ‘Cehennemin Dibi’, ‘Ateşe Düştüm’, ‘Gözlerime Bak’, ‘Ölüyorum Anla’ ve en eski şarkısı ‘Karakış’ın yanı sıra ‘Zalim’, ‘İsyankar’, ‘Ben Sende Tutuklu Kaldım’ gibi farklı bestecilerin eserlerinden oluşan ve kendisinin yeniden yorumladığı dillere destan olmuş parçaları da seslendirdi. Konser boyunca izleyiciler hemen hemen her şarkıda ünlü sanatçıya eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan sanatçı ‘İkimize Birden’ adlı şarkı ile final yapmak istedi. Ancak hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahne alarak ‘Gözlerime Bak’ adlı şarkısını üçüncü kez seslendirdi. Sahne dansları ve seyircisiyle adeta flört eder gibi seslendirdiği şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Mert Demir, Münihli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.