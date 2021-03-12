MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMünih’te yeni aşı merkezleri iptal
GeriAvrupa Münih’te yeni aşı merkezleri iptal
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Münih’te yeni aşı merkezleri iptal

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Münih’te yeni aşı merkezleri iptal

Almanya’nın Münih kentinde yeni kurulması planlanan aşı merkezleri iptal edildi. Konuyla ilgili kent idaresinden verilen bilgiye göre koronavirüs aşılarının gelecek aydan itibaren aile hekimleri tarafından da vurulacağını öngören federal düzeydeki hükümet kararları doğrultusunda yeni aşı merkezlerine gerek duyulmadığı ifade edildi.

AÇIKLAMADA, inşası başlayan 3 yeni aşı merkezinin iptal edildiği, halen faaliyette olan fuar alanındaki aşı merkezinin günlük 6 bin kapasite ile hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. 7 bin kapasiteli yeni aşı merkezini iptale zorlayan hükümet kararının kendileri için sürpriz olduğu kaydedilen açıklamada, ani değiştirilen stratejik kararların aşı kampanyasını zora soktuğu vurgulandı.
Diğer yandan Avrupa Birliği tarafından yeni onay verilen Johnson & Johnson aşısıyla birlikte çok sayıda AB ülkesinin durdurduğu, ancak Almanya’nın devam dediği AstraZeneca ve Moderna aşılarının nisan ayından itibaren ev doktorları tarafından yapılacağı yönündeki kararlara şüpheyle bakılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Federal Sağlık Sigortaları Sözleşmeli Hekimler Birliği (KBV) Genel Başkanı Andreas Gassen, devlet tarafından tedarik edilen aşıların öncelikli olarak aşı merkezlerine dağıtıldığını, bu durumda doktorlara pek sıra gelmeyeceğini söyledi. Nisan ayında başlanılmasının pek mümkün görünmediğini belirten Gassen, “Kitlesel aşı kampanyasının hız ve süreklilik kazanabilmesi için vatandaş yakınlarındaki ev doktorlarına öncelik verilmelidir. Aşı tedarikinin sürekli olarak sağlanması durumunda haftada 5 milyon insana aşı yapma imkânımız var” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi