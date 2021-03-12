Münih’te yeni aşı merkezleri iptal

AÇIKLAMADA, inşası başlayan 3 yeni aşı merkezinin iptal edildiği, halen faaliyette olan fuar alanındaki aşı merkezinin günlük 6 bin kapasite ile hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. 7 bin kapasiteli yeni aşı merkezini iptale zorlayan hükümet kararının kendileri için sürpriz olduğu kaydedilen açıklamada, ani değiştirilen stratejik kararların aşı kampanyasını zora soktuğu vurgulandı.

Diğer yandan Avrupa Birliği tarafından yeni onay verilen Johnson & Johnson aşısıyla birlikte çok sayıda AB ülkesinin durdurduğu, ancak Almanya’nın devam dediği AstraZeneca ve Moderna aşılarının nisan ayından itibaren ev doktorları tarafından yapılacağı yönündeki kararlara şüpheyle bakılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Federal Sağlık Sigortaları Sözleşmeli Hekimler Birliği (KBV) Genel Başkanı Andreas Gassen, devlet tarafından tedarik edilen aşıların öncelikli olarak aşı merkezlerine dağıtıldığını, bu durumda doktorlara pek sıra gelmeyeceğini söyledi. Nisan ayında başlanılmasının pek mümkün görünmediğini belirten Gassen, “Kitlesel aşı kampanyasının hız ve süreklilik kazanabilmesi için vatandaş yakınlarındaki ev doktorlarına öncelik verilmelidir. Aşı tedarikinin sürekli olarak sağlanması durumunda haftada 5 milyon insana aşı yapma imkânımız var” dedi.