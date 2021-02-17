Münih’te vakalar azaldı, gece dışarı çıkma kısıtlaması kalktı

ROBERT Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Münih genelinde son 7 günün oranı, her 100 bin kişide görülen vaka oranının 28.6 olduğu belirtilerek, gece 22.00 ile sabah 05.00 arasında olan gece sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı duyuruldu. Korona vaka sayısının geçen eylül ayındaki seviyeye gerilediğine dikkat çekilerek, genel kısıtlamalarının da gelecek aydan itibaren hafifletileceğine işaret edildi. Münih merkezindeki Theresienwiese alanında da kurulan büyük test çadırının önünde kuyrukların kaybolduğu gözlemlendi.



BANKADA ALARM

Diğer yandan Stadtsparkasse Bankası’nın çağrı merkezinde çalışan tam 21 personelin B.1.1.7 adlı İngiltere mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. İlgili makamlar iş yerinde geniş önlemler alırken, koronaya yakalanan kişiler evlerinde karantina altına alındı.