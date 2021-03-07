Münih'te 'TÜRKGÜCÜ' seferberliği!

Konuyla ilgili Münih belediye meclisine ortak dilekçe veren Yeşiller ile SPD Partisi, yeni çıktığı profesyonel ligde oldukça başarılı olan Türkgücü'nün özellikle gençler için özel çalışma alanı gerektiğine dikkat çekildi. Bir üst lige çıkabilmek için altyapı tesisinin yasalara göre şart olduğu hatırlatılan dilekçede 30 yıldır faaliyet gösteren Münih Türkgücü'nün kentin spor yaşantısına renk kattığı ve her türlü desteği hak ettiği vurgulandı.

İdari kurallara göre başarılı olan spor derneklerine kent idaresinin yer gösterme durumunda olduğu belirtilerek, soruna acilen çözüm bulunması istendi.

Diğer yandan Türkgücü'nün 2'inci lig lisansı alabilmesi için adına NLZ denilen gençler için kurulmuş çalışma ve performans merkezi oluşturması gerekiyor, aksi takdirde bir üst lige çıkması mümkün olmuyor.

Münih belediyesi ise uygun bir alan bulabilmek için arayışını sürdürüyor.