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Münih’te Türk Mutfağı tanıtılıyor

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#Münih#Türk Mutfağı#AVRUPADAN HABERLER
Münih’te Türk Mutfağı tanıtılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 13:06

2022 yılında faaliyetlerine başlayan Türkische Esskultur e.V. Derneği tarafından büyük bir özenle Türk mutfağı tanıtılıyor.

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TÜRK mutfağının tanıtılması ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla 2022 yılında faaliyetlerine başlayan Türkische Esskultur e.V. Derneği tarafından büyük bir özenle tertip edilen tanıtım toplantısına Münih Başkonsolosluğu’nu temsilen Muavin Konsolosumuz Emre Keleş iştirak etti. Muavin Konsolos Emre Keleş, “Münih’teki toplumumuzun temsilcileriyle basın mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlikte, vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldum” dedi. Türk mutfağının sürdürülebilir, atıksız ve her beslenme biçimine uygun tarifleri hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, mutfağımızın eşsiz lezzetleri de misafirlerin beğenisine sunuldu. Türk mutfağının tanıtımı konusunda değerli fikirlerini paylaşan Turkische Esskultur e.V. Derneği Başkanı Özden Öner Kılıç ve yönetim kurulu başta olmak üzere, etkinliğin başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese şükranlar sunuldu.

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Münih’te Türk Mutfağı tanıtılıyor

Münih’te Türk Mutfağı tanıtılıyor

Münih’te Türk Mutfağı tanıtılıyor

Münih’te Türk Mutfağı tanıtılıyor

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#Münih#Türk Mutfağı#AVRUPADAN HABERLER

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