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Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’!

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#ALMANYA#Türk Mutfağı#Tanıtım
Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:39

Türk mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’ etkinliği, Münih Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin onur konukları arasında, Bavyera Dükü Veliaht Prensi Ekselansları Ludwig von Bayern ve Bavyera Eyaleti Başbakanlık Müsteşarı Stephanie Jacobs da yer aldı.

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ETKİNLİĞE Bulgaristan, Çekya, İrlanda, İsviçre, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Ukrayna ve Yunanistan Başkonsolosları ile ABD, Bosna Hersek, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya konsolosları da katıldı. Başta diplomatik misyon temsilcileri olmak üzere Bangladeş, Finlandiya, Filipinler, Kore, Hırvatistan, İsveç, Mali, Malta, Paraguay, Ruanda ve Uganda’nın fahri konsolosları da etkinlikte yer aldı. Almanya Yunan Ortodoks Metropolü Başrahibi Apostolos Malomousis ve Bavyera Yunan Toplumu Başkanı Apostolos Kotsis de konuklar arasındaydı.

ZENGİN TÜRK LEZZETLERİ TANITILDI
Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, etkinliğin amacını şöyle açıkladı: “Yakın zamanda Münih’in önemli merkezlerinden biri olan Viktualienmarkt’ta faaliyete geçen ülkemizin köklü firmalarından Karaköy Güllüoğlu Nadir Güllü iş birliğiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte, zengin mutfağımızın önde gelen tatlarını Münih’teki konsoloslar, yabancı basın mensupları ile iş, sanat ve spor dünyasından seçkin konuklarla paylaştık.” Etkinlik kapsamında geleneksel Türk tatlıları konukların beğenisine sunulurken, Türk mutfağının çeşitliliği ve lezzet zenginliği uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’

Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’

Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’

Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’

Münih’te ‘Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım’


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#ALMANYA#Türk Mutfağı#Tanıtım

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