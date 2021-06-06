Münih’te tam açılmaya bir adım daha

UZUN zamandır kapalı olan restoranların yarından itibaren iç mekânlarda da hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Ayrıca istisnasız tüm alışveriş yerlerinin test zorunluluğu olmadan ve önceden bildirim şartı gerekmeden müşteri kabul edebilecekleri belirtildi. İnsidans değerlerinin 50’nin altında olduğu müddetçe diğer eyalet bölgelerinde de geçerli olacak yeni açılımlar şöyle sıralandı;

* İlki Avrupa Futbol Şampiyonası’nda uygulanacak olan futbol maçları için stadyumlara 14 bin kişiye kadar izleyici kabul edilebilecek.

* Evlerde 10 kişiye kadar toplanma mümkün olacak.

* Restoranlar iç ve dış mekânlarda müşteri kabul edebilecek. Ancak sadece içki satışı yapan bar ve meyhane gibi mekânlar yeni bir duyuruya kadar açılımdan muaf tutulacak.

* Tüm oteller negatif test ibraz etme şartıyla müşteri kabul edebilecek.

* Açık ve kapalı alandaki tüm spor faaliyetleri gerçekleşebilecek.

* Açık havadaki yüzme havuzları açılacak, kapalı havuzlarda test sonucu istenecek.

* Düğünler ve diğer toplu eğlenceler 100 kişiye kadar dış mekanlarda, 50 kişiye kadar da iç mekanlarda yapılabilecek.

* Tüm okullar maske takma ve sosyal kurallara uyma şartıyla yüz yüze eğitime geçecek, öğrenciler haftada iki defa hızlı teste tabi tutulacak.

Kurallarda gevşemenin, vaka sayılarının olağanüstü artması durumunda tekrar gözden geçirileceği duyuruldu.