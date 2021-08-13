Münih’te sahte aşı pasaportları ele geçti!

DİJİTAL mesajlaşma sistemi üzerinden sahte aşı kayıtları pazarladığı belirlenen zanlının evinde ayrıca postaya verilmek üzere hazırlanmış içerisinde sahte aşı kaydı bulunan çok sayıda zarf bulundu. Hakkında belgede sahtecilik yaparak, haksız kazanç sağlamak suçlarından soruşturma başlatılan söz konusu şahısa, 40 yaşındaki partnerinin de yardımcı olduğu bildirildi. Sahte aşı sertifikalarıyla ne kadar kazanç elde ettikleri henüz tam olarak saptanamayan zanlıların, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirtildi.