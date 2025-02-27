Münih’te Ramazan toplantısı!

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TOPLANTIDA, Ramazan ayında düzenlenecek iftar programlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınırken, Türkçe ve Türk Kültürü derslerine talebin artırılması için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi. Ayrıca, sahadaki öğretmenlere destek olunması, aile danışmanlığı hizmetleriyle ilgili iş birliği imkânları ve yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Başkonsolos Erdoğan, din görevlilerinin özverili çalışmalarına şahit olduklarını belirterek, yaklaşan Ramazan aylarını tebrik etti. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine yönelik desteklerinden dolayı din görevlilerine teşekkür eden Erdoğan, Başkonsolosluk olarak bu tür iş birliklerini önemsediklerini vurguladı. Toplantının, Ramazan ayı öncesinde koordinasyonu güçlendirmek adına verimli geçtiği ifade edildi.

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