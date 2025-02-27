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Münih’te Ramazan toplantısı!

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#Münih#Ramazan Ayı#AVRUPADAN HABERLER
Münih’te Ramazan toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:46

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ve Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Tanış, Ramazan ayı öncesinde görev bölgesindeki din görevlileriyle bir araya geldi. DİTİB Münih Miraç Camii toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, bölgede görev yapan tüm din görevlileri katıldı.

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TOPLANTIDA, Ramazan ayında düzenlenecek iftar programlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınırken, Türkçe ve Türk Kültürü derslerine talebin artırılması için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi. Ayrıca, sahadaki öğretmenlere destek olunması, aile danışmanlığı hizmetleriyle ilgili iş birliği imkânları ve yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Başkonsolos Erdoğan, din görevlilerinin özverili çalışmalarına şahit olduklarını belirterek, yaklaşan Ramazan aylarını tebrik etti. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine yönelik desteklerinden dolayı din görevlilerine teşekkür eden Erdoğan, Başkonsolosluk olarak bu tür iş birliklerini önemsediklerini vurguladı. Toplantının, Ramazan ayı öncesinde koordinasyonu güçlendirmek adına verimli geçtiği ifade edildi.

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Münih’te Ramazan toplantısı

Münih’te Ramazan toplantısı

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#Münih#Ramazan Ayı#AVRUPADAN HABERLER

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