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Münih’te ortak resim sergisi

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#Almanya#Sergi#AVRUPADAN HABERLER
Münih’te ortak resim sergisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 12:41

Almanya’nın Münih kentindeki Galerie Draechslhaus’da, aralarında Hamit Cordan’ın da bulunduğu altı sanatçının etkileyici eserlerinin yer aldığı ‘Das Gemeinsame inmitten der Differenz: Internationale Begegnung’ (Farklılıkların Ortasında Birliktelik: Uluslararası Buluşma) konulu resim sergisi açıldı.

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23 Ağustos’a kadar ziyarete açık olan sergide, Güney Koreli sanatçılar Kyung-Shin Lee, Cho Sang, Young-ya Zimmermann ve Alman sanatçılar Barbara Beisinghoff ile Dieter Berndl’in eserleri de yer aldı. Farklılıklara rağmen birlikteliği ve çeşitliliği içeren eserlerden oluşan serginin açılışına, Münih Başkonsolosluğu’nu temsilen Konsolos Nazan Deniz katıldı ve sanatçımız Hamit Cordan’a Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın başarı dileklerini ve tebriklerini iletti. Çok kültürlülüğü ve çeşitliği içeren sergi Draechslstrasse 6, 81541 Münih adresindeki Galerie Draechslhaus’da 23 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

Münih’te ortak resim sergisi
Münih’te ortak resim sergisi

Münih’te ortak resim sergisi

Münih’te ortak resim sergisi

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#Almanya#Sergi#AVRUPADAN HABERLER

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