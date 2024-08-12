Münih’te ortak resim sergisi

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23 Ağustos’a kadar ziyarete açık olan sergide, Güney Koreli sanatçılar Kyung-Shin Lee, Cho Sang, Young-ya Zimmermann ve Alman sanatçılar Barbara Beisinghoff ile Dieter Berndl’in eserleri de yer aldı. Farklılıklara rağmen birlikteliği ve çeşitliliği içeren eserlerden oluşan serginin açılışına, Münih Başkonsolosluğu’nu temsilen Konsolos Nazan Deniz katıldı ve sanatçımız Hamit Cordan’a Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın başarı dileklerini ve tebriklerini iletti. Çok kültürlülüğü ve çeşitliği içeren sergi Draechslstrasse 6, 81541 Münih adresindeki Galerie Draechslhaus’da 23 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.