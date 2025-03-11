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Münih’te ‘Köklere Dokunmak’ sergisi

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#Münih#Köklere Dokunmak#Sanat Sergisi
Münih’te ‘Köklere Dokunmak’ sergisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:47

Sanat tarihçileri Tuğçe Edizgil Mutlu ve Funda Mutlu Gülçür’ün küratörlüğünde, Türkiye Eskişehir ‘The Key Art Gallery’ ve Münih Laim_up Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Köklere Dokunmak’ (Wurzeln Berühren) isimli karma sergi, Laim_up’ta sanatseverlerle buluştu.

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Türkiye ve Almanya’da yaşayan Türk sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, göç, kimlik ve kültürel değerler temaları etrafında şekillenen çeşitli sanatsal yorumları içeriyor. Sergi kapsamında, Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak “Kolaj Çalışması” etkinliği düzenlendi. Bu özel etkinlik, Alman ve Türk kadınların katılımıyla gerçekleşti ve anılar, kimlik ve cinsiyet temaları üzerine kolektif bir sanat çalışması sunuldu.

Münih’te ‘Köklere Dokunmak’ sergisi

Münih’te ‘Köklere Dokunmak’ sergisi

Münih’te ‘Köklere Dokunmak’ sergisi
23 NİSAN’A KADAR AÇIK
Kültürel miras ve kimlik üzerine düşündüren bu önemli sergi, 23 Nisan’a kadar Laim_up’ta ziyarete açık olacak. Sergi süresince çeşitli sanat etkinlikleri ve atölye çalışmaları da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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#Münih#Köklere Dokunmak#Sanat Sergisi

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