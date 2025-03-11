Münih’te ‘Köklere Dokunmak’ sergisi

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Türkiye ve Almanya’da yaşayan Türk sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, göç, kimlik ve kültürel değerler temaları etrafında şekillenen çeşitli sanatsal yorumları içeriyor. Sergi kapsamında, Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak “Kolaj Çalışması” etkinliği düzenlendi. Bu özel etkinlik, Alman ve Türk kadınların katılımıyla gerçekleşti ve anılar, kimlik ve cinsiyet temaları üzerine kolektif bir sanat çalışması sunuldu.

Kültürel miras ve kimlik üzerine düşündüren bu önemli sergi, 23 Nisan’a kadar Laim_up’ta ziyarete açık olacak. Sergi süresince çeşitli sanat etkinlikleri ve atölye çalışmaları da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.