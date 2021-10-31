Münih’te kısıtlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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İSTİKLAL Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı mesajı okundu. Ardından kutlama konuşması yapan Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Dr. Mehmet Günay, Almanya’da yaşayan vatandaşların değerlerine sahip çıkması çağrısında bulunarak, çocukların eğitimine önem verilmesini istedi. Konuşmasının büyük bir kısmını Türkiye’den Almanya’ya olan iş göçünün 60’ıncı yılına ayıran Günay, BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci örneğini vererek Almanya’da yaşayan vatandaşların topluma yaptığı olumlu kazanımları vurguladı.

150 YILI AŞAN DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Diğer yandan Münih Başkonsolosluğu’nun da kuruluşunun 60’ıncı yılını doldurduğunu söyleyen Mehmet Günay, Bavyera ile Türkiye’nin Osmanlı döneminden itibaren 150 yılı aşan diplomatik ilişkiler içinde olduğunu vurguladı. Diğer bir program için Münih’te bulunan CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl’ün de davetli olduğu kutlama töreni ikramlarla sona erdi.