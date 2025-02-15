Münih’te diplomatik gerilim: Vance, Scholz’u es geçti

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ALMANYA’nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan ve dün yaptığı konuşmasında Avrupa’ya adeta “demokrasi dersi” veren ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz ve sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel ile görüşürken, Şansölye Olaf Scholz ile buluşmadı. Her ne kadar ikisine uygun bir zaman bulunamadığı için görüşmenin gerçekleşmediği açıklansa da, Vance yakın çevrelerin “Nasıl olsa Şansölye Scholz kısa bir süre sonra gidecek” diyerek Vance’in görüşmek istemediği ileri sürüldü.

‘DOSTANE BİR ATMOSFERDE GEÇTİ’

AfD’li ve BSW’li (Birlik Sahra Wagenknecht) politikacıları davet etmedikleri için Münih Güvenlik Konferansı organizatörlerini yaptığı konuşmasında eleştiren Vance, dün öğleden sonra Alice Weidel ile kaldığı otelde bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Ukrayna’da süren savaşın yanı sıra Almanya’daki diğer partilerin AfD ile işbirliği yapmak istememeleri ve partiye karşı “güvenlik-yangın duvarı” yaklaşımının gündeme geldiği belirtildi. Alice Weidel, görüşmenin dostane bir atmosfer içinde geçtiğini söyledi.

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MERZ’LE BULUŞTU

Şansölye Scholz’la görüşmeyen Vance, Münih’te Almanya’nın başbakanlığını üstlenmeye hazırlanan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’le de bir araya geldi. Görüşmeye “kardeş parti” CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ile CDU Genel Başkan Yardımcıları Johann Wadepuhl ve Jens Spahn da katıldı.

İŞİMİZE KARIŞMAYIN

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansının ikinci gününde yaptığı açılış konuşmasında, Vance’in bir gün önceki konuşmasında Avrupa’nın demokrasi ve düşünceyi ifade özgürlüğünde kayıp yaşandığı ve basıların arttığı yönündeki suçlamalarını geri çevirdi. Aynı zamanda Vance’in diğer partilerin AfD ile işbirliği yapmamak için karar aldıklarına dikkat çekerek “Demokrasilerde güvenlik-yangın duvarına yer yok” demesine de tepki gösterdi. Şansölye Scholz, Almanya’nın kendi tarihinden ders aldığını vurgularken, “Bir daha asla faşizm, bir daha asla ırkçılık, bir daha asla saldırı savaşı” dedi. Aynı zamanda AfD’nin Alman Nasyonal Sosyalistlerin (Nazilerin) Yahudilere giriştiği insanlık cürümünü “kuş pisliği” olarak nitelediklerini hatırlatırken, dıştan Almanya’ya müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini de vurguladı.