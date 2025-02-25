Münih’te çocuklar hem eğlendi, hem öğrendiler! Peynir yaptılar

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Türkische Esskultur e.V. Kurucu Başkanı ve Eğitmen Aşçı Özden Kılıç ile AEV Proje Müdürü Dr. Tülin Güvenç-Mecilioğlu’nun iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Atölye sırasında Özden Kılıç, çocuklara peynirle ilgili ilginç bilgiler aktardı. Peynirin ilk olarak Polonya’da üretildiğini, dünya genelinde 2 bin fazla peynir çeşidi bulunduğunu ve en çok tüketilen peynirin İtalyan Mozzarella olduğunu belirtti. Ayrıca, dünyanın en pahalı peynirinin Sırbistan’da eşek sütünden üretildiğini de paylaştı.

BÜYÜK BİR HEYECANLA SÜRECİ TAKİP ETTİLER

Çocuklar büyük bir ilgi ve heyecanla peynir yapım sürecini takip etti. Hazırlanan peynirin bir bölümü krem peynire dönüştürülerek sıcak pidelerle ikram edildi. Atölyenin sonunda çocuklara katılım sertifikaları takdim edildi. Sertifikalar, eğitmen aşçı Özden Kılıç, AEV Proje Sorumlusu Dr. Tülin Güvenç-Mecilioğlu ve AEV Başkan Yardımcısı Ayşe Metingider tarafından verildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, yetkililer bu tür projelerin devam edeceğini duyurarak katılımcıları sevindirdi. AEV Münih e.V. ve Türkische Esskultur e.V.’nin etkinlikleri sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.