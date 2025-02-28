Münih’te Carmelite Kilisesi’nde Ramazan resepsiyonu

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ETKİNLİK, Abdürrahman El- Kurdi tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İmam İdriz, kitabının ana mesajlarını ve arka planını bir PowerPoint sunumu eşliğinde anlattı. Programın moderatörlüğünü Penzberg İslam Forumu Genel Müdür Yardımcısı Gönül Yerli üstlendi. Yaklaşık 130 kişinin katıldığı etkinlikte siyaset, din ve toplum dünyasından birçok önemli isim yer aldı. Müslüman ve gayrimüslim davetlilerin bir araya geldiği bu özel gecede, kitap tanıtımının ardından bölgesel piskoposun da katılımıyla bir panel tartışması gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları arasında Başpiskoposluğun dinler arası diyalog temsilcisi Dr. Andreas Renz, Gütersloher Yayınevi program yöneticisi Dietrich Steen ve CSU Temsilcisi Markus Rinderspacher yer aldı. Moderatörlüğünü lise öğretmeni Bettina Mehić’in yaptığı tartışmada, kitabın içeriği, verdiği mesajlar ve toplum üzerindeki etkisi ele alındı.

