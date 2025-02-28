Münih’te Carmelite Kilisesi’nde Ramazan resepsiyonu

Tevfik ŞENDÖL /MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 13:59
Münih İslam Forumu ve Münih Başpiskoposluğu, dün akşam Münih’teki tarihi Carmelite Kilisesi’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala düzenlenen bu özel gecede, İmam Benjamin İdriz’in yeni kitabı “Güzel Söz” tanıtıldı.
ETKİNLİK, Abdürrahman El- Kurdi tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İmam İdriz, kitabının ana mesajlarını ve arka planını bir PowerPoint sunumu eşliğinde anlattı. Programın moderatörlüğünü Penzberg İslam Forumu Genel Müdür Yardımcısı Gönül Yerli üstlendi. Yaklaşık 130 kişinin katıldığı etkinlikte siyaset, din ve toplum dünyasından birçok önemli isim yer aldı. Müslüman ve gayrimüslim davetlilerin bir araya geldiği bu özel gecede, kitap tanıtımının ardından bölgesel piskoposun da katılımıyla bir panel tartışması gerçekleştirildi. Panelin konuşmacıları arasında Başpiskoposluğun dinler arası diyalog temsilcisi Dr. Andreas Renz, Gütersloher Yayınevi program yöneticisi Dietrich Steen ve CSU Temsilcisi Markus Rinderspacher yer aldı. Moderatörlüğünü lise öğretmeni Bettina Mehić’in yaptığı tartışmada, kitabın içeriği, verdiği mesajlar ve toplum üzerindeki etkisi ele alındı.MÜZİK VE SELAMLAMA KONUŞMALARI
Etkinlik, Suriyeli Sama Damascene korosunun müzikal performansıyla renklendi. Geceye katılanlar arasında Bavyera Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı, Münih
Belediye Meclisi üyeleri ve Münih’in eski belediye başkanları da vardı. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter adına şehir konseyi üyesi Sokol Lamaj bir kutlama mesajı sundu. Konuşmalarda sosyal uyum, dinler arası iş birliği ve zorlu zamanlarda toplumsal sorumluluk vurgulandı. Özellikle İmam Belmin Mehić’in Ramazan ayının manevi derinliğine ve toplumsal bağlarına dair konuşması dikkat çekti.ORTAK BÜFE İLE SON BULDU
Gecenin sonunda misafirler, sponsorlar Mama’s Küche ve MAIDA tarafından hazırlanan büfede bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu. İmam İdriz, etkinliğe katılanlar için kitaplarını imzalayarak geceye özel bir anı bıraktı.