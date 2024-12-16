Münih’te Anlamlı Gece: Engellilere destek için bir araya geldiler

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MÜNİH El ele Engellilere Yardım Federasyonu tarafından düzenlenen yardım ve dayanışma gecesine katılan Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Münih El ele Engellilere Yardım Federasyonu tarafından düzenlenen yardım ve dayanışma gecesine, Eğitim Ataşemiz Dr. Akın Deveci ile birlikte katıldık. Görev bölgemizden çok sayıda katılımcının bulunduğu etkinlikte ülkemizden de çok sayıda konuk davetliydi. Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah Arslan, Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şube Başkanı Sayın Ayhan Alkan, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser’in onur konuğu olduğu programı düzenleyen, Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Onursal Başkanı Sayın Adalet Günel ve Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Başkanı Sayın Emine Arslan ile ekibine nazik davetleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımız, karşılıklı diyalog halinde olduğumuz El Ele Engellilere Yardım Federasyonu’nu yaptıkları güzel etkinlik için tebrik ediyor, dezavantajlı bireylerimize sundukları katkıları destekliyoruz” dedi. Münih El ele Engellilere Yardım Federasyonu tarafından yardım ve dayanışma gecesine Türkiye’nin sevilen sanatçısı ve Münih El Ele Engellilere Yardım Federasyonu Onursal Başkanı Sayın Adalet Günel’in manevi evladı Faruk K., Gündem Orkestrası Kemal Güleryüz şefliğinde sevilen şarkılarla geceyi şenlendirdiler.