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Münih’te alkol yasağı

#Almanya#Münih#Alkol Yasağı
Münih’te alkol yasağı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde hükümet tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında açık alanlarda, yılbaşı gecesi ise tam gün dahil olmak üzere alkol yasağı getirildi.

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ARTAN vakalara önlem amacıyla bir dizi yeni tedbirler öngören Bavyera hükümeti, alınan kararla yerel yönetimlere kendi bölgelerinde kısıtlamalara gitme yetkisi verdi.
Durumu değerlendiren Münih Belediyesi ise bugünden itibaren geçerli olmak üzere halka açık tüm alanlarda alkol kullanma yasağı getirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD) “Tüm Noel pazarları kapanırken, insanların meydanlarda toplanıp salgına davetiye çıkarması kabul edilemez” dedi.

Münih’te alkol yasağı
Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter

PARA CEZASI VAR
Emniyet birimleriyle yapılan toplantıda başta trafiğe kapalı cadde ve alanlar olmak üzere belli başlı meydanlarda gün boyu alkol yasağı getirildiğini söyleyen Reiter, sıklaştırılan polis ve zabıta denetimleriyle karara aykırı hareket edenlerin takip edileceğini, gerekli durumlarda para cezası verileceğini duyurdu. Alkol yasağının yaklaşan yılbaşında da tam gün geçerli olacağını belirten Reiter, yasağın 31 Aralık günü saat 11.00’de başlayıp, 1 Ocak saat 23.00’e kadar devam edeceğini belirtti.

 

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#Almanya#Münih#Alkol Yasağı

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