Münih’te açıköğretim orta ve lise sınavlarına yoğun ilgi

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Badtölz bölgesi Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Elif Emiral, sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz sınav öncesinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Bu sınavlar, onların akademik geleceği için önemli bir basamak” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıköğretim ortaokul ve lise biriminden gelen iki yetkili ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden iki yetkilinin nezaret ettiği sınavlarda, Münih Eğitim Ataşeliği’nde görevli MEB öğretmenleri de aktif olarak yer aldı.



Sınav sırasında Münih Eğitim Akademisi, öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla bilgilendirme standı kurdu. Akademi yetkilisi Levent Karadağ, lise mezuniyetine yakın öğrencileri, ÖSYM’nin YÖS 2025 sınavları ve Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim programları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca hem yüz yüze hem de online YÖS hazırlık kursları sunduklarını, öğrencileri üniversite giriş sınavlarına hazırladıklarını belirtti. Münih Eğitim Akademisi, Bavyera okul sistemine uygun olarak her sınıf düzeyinde öğrencilere ders vererek Mittlerereife, Fachabitur ve Abitur sınavlarına da hazırlık sağlıyor.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Avrupa’da geçerli oturma izni olan vatandaşlar, soydaşlar ve Türkçe bilen herkes açık öğretim ortaokulu ve lisesi programlarına kayıt yaptırabiliyor. 2024-2025 eğitim yılı için kayıt yaptırmayı kaçıranlar, 27 Ocak - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında yeniden kayıt yaptırabilecekler.İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Ofis Müdürü Dr. Bedia Tekin de YEK Akademi iş birliğiyle kurulan bir stantta, öğrencilere üniversite bölümleri, burs imkanları ve giriş koşulları hakkında bilgi verdi. Detaylı bilgi almak isteyenler, YEK Akademi’nin web sitesi www.yek-akademi.com üzerinden bilgi edinebilir.Münih Türk Konseyi Sözcüsü Sami Demirel ve Türk-Alman Üniversite Öğrenci Derneği de sınav alanında öğrenciler ve velilere destek oldu. Katılımcılar için dinlenme alanları oluşturularak sınav öncesi son tekrarlarını yapmaları sağlandı.