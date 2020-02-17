Münih’te 6 okulda yeniden Türkçe ve Türk kültürü dersi

BİR süredir TC Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır ile Bavyera Eğitim Bakanlığı arasında sürdürülen görüşmeler sonucu ilk aşamada Münih merkezde 6 okulda Türkçe ve Türk kültürü dersi verilme kararı alındı. Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır yaptığı açıklamada, “Gençlerimize eğitim alanında yeni bir kapı açtık. Özel eğitimli öğretmenlerimizle bu dersler yapılacak. Bu 6 okulun yanı sıra gelecek eğitim ve öğretim yılında da bu sayı ve şehirler çoğalacak. Bizim önceliğimiz her zaman eğitim oldu ve devam edecek” dedi. Çakır ayrıca, liselerin 11. ve 12. sınıflarında Türk gençlerinin Türkçeyi yabancı dil olarak seçebileceklerini, bunun için öğrencilerin bulundukları okul yönetimine başvurmalarının yeterli olduğunu söyledi.