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Münih’te 1. Okuma ve İmza Günü’ne yoğun ilgi

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#Münih 1. Kitap Okuma Ve İmza Günü#Gülden Bayram#Meryem Karatepe Stemerowitz
Münih’te 1. Okuma ve İmza Günü’ne yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:12

Münih ve çevresindeki kitap yazarları Neu Perlach salonunda okurlarıyla buluştu. 4 yazar okuyucularına kitaplarını tanıtmış olmanın mutluluğunu yaşadılar.

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MUHTEŞEM geçen Münih 1. Kitap Okuma ve İmza Günü’nde Post Bayern Haber Müdürü Gülden Bayram sunumunda gerçekleşen programa bölgemizden 4 kitap yazarlarıyla birlikte okumayı seven vatandaşlar katıldı. Meryem Karatepe Stemerowitz, Özlem Kütükçü, Tevfik Şendöl ve Engin Karatay’ın yazar olarak bulunduğu panele katılanlar yazarlarımızı uzun süre alkışladı.
Münih ve çevresindeki kitap yazarları ve kitapları: Meryem Karatepe, ‘Mor Pasta’ ile kendi hayat hikâyesini kaleme aldığı kitabında yazar geçmişte yaşananlar, hayatın zorluklarına rağmen hayallerine büyük bir cesaret, umut ve azimle bağlanarak gelen başarı hikâyesini anlatıyor. Özlem Kütükçü, pedagojik uzman olan çocuk gelişimi alanında ‘Sendeki Çocuk’ adlı kitabıyla ebeveynlere bir rehber kitap niteliğini taşıyor. Mustafa Engin Karatay ‘Kanayan Yaram Sevgili’ye Şiirler’, ‘Topla Beni’ ve ‘Hamdolsun Allah’ım isimli şiir kitaplarıyla gönüllere dokunuyor. Tevfik Şendöl, gazeteci-yazar, gerçek bir yaşam hikâyesi olan ‘Geçmişin Gölgelerinden Hayatın Güzellikleri’ne adlı kitabıyla bir çocuğun yetişmesinde üç neslin önemini, geleceği inşa ederken sevgi, saygı ve eğitimin önemini vurguluyor.

Münih’te 1. Okuma ve İmza Günü’ne yoğun ilgi

Münih’te 1. Okuma ve İmza Günü’ne yoğun ilgi

Münih’te 1. Okuma ve İmza Günü’ne yoğun ilgi



 

 

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#Münih 1. Kitap Okuma Ve İmza Günü#Gülden Bayram#Meryem Karatepe Stemerowitz

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