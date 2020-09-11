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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Münihliler ‘iylik meleği’ Nükhet ablasını uğurladı

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Münihliler ‘iylik meleği’ Nükhet ablasını uğurladı
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Geçen pazartesi günü yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Münih’in ablası, eski Göçmenler Meclisi Başkanı Nükhet Kıvran son yolculuğuna uğurlandı.

NÜKHET Kıvran’ın ailesinin yanı sıra, eski Münih Belediye Başkanı Christian Ude, SPD Bavyera Teşkilat Başkanı ve milletvekili Markus Rindersprecher ile Münih eğitim ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır ve yaklaşık 1000 kişi katıldı. Münih’te iyilik meleği olarak tanınan ve Münihlilerin ablası olan Nükhet Kıvran’ın cenazesinde yapılan konuşmalarda, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan herkesin yardımına koşan ve özellikle, liselerde Türkçenin 2. yabancı dil olarak kabul edilmesinde büyük çaba harcamasına vurgu yapıldı. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde 2 imam tarafından okunan dualar eşliğinde, Kıvran, güney mezarlığında toprağa verildi.

Münihliler ‘iylik meleği’ Nükhet ablasını uğurladı

Münihliler ‘iylik meleği’ Nükhet ablasını uğurladı

Münihliler ‘iylik meleği’ Nükhet ablasını uğurladı

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