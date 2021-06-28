Münihli avukat Nal’ın sergisi büyüledi!

MUSA International Art Space tarafından ‘WE CONTEMPORARY’ adıyla Viyana Sanat Galerisi’nde ışık ve renk oyunlarından esinlenerek hazırladığı soyut resimleri sergileyen Temel Nal, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. 1996 yılından beri hobi olarak başladığı filtresyon fotoğrafçılığını zamanla geliştirdiğini belirten Temel Nal, avukatlık mesleğinden fırsat buldukça hazırladığı yapıtlarını dünyanın belli başlı sanat galerinde sanatseverlerin beğenisine sunduğunu dile getirdi.

İSTANBUL’DA DA SERGİ AÇTI

Daha önce de İstanbul’da açtığı ‘Renkleri hissediyorum, ışığa dokunuyorum” adını verdiği sergiyle büyük beğeni kazanan Temel Nal, çok sayıda sanat ödülünün sahibi bulunuyor. Özel fotoğraf tekniğiyle çekildikten sonra, üzerinde fırçalarla oynanan soyut resimlerin, izleyicinin gözünde yarattığı dinamik figürler aleminin ziyaretçileri büyülediği belirtiliyor.



