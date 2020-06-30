Münih’in ‘İrfan Abi’si vefat etti

81 yaşında hayatını kaybeden Sezer, gazetecilik hayatına 1968’de Tercüman’da başladı. Yaklaşık 45 yıl gazetecilik hayatında en son Milliyet gazetesinin Münih temsilciliğini yürüttü. Ayrıca, 90’lı yıllarda ‘Toplum’ isminde bir yerel gazete yayınlamıştı. Sezer ayrıca ‘Bir Ömür Münih’ adlı kitabında hayatını anlatmıştı. Münih’te sevilen ve herkesin “Abi” dediği Sezer, uzun süredir kan dolaşımına bağlı beyin rahatsızlığı ile mücadele ediyordu.