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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Münih’in ‘İrfan Abi’si vefat etti

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Münih’in ‘İrfan Abi’si vefat etti
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Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ve bölgedeki en eski Türkiye kökenli gazetecilerinden İrfan Sezer, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığına yenik düştü.

81 yaşında hayatını kaybeden Sezer, gazetecilik hayatına 1968’de Tercüman’da başladı. Yaklaşık 45 yıl gazetecilik hayatında en son Milliyet gazetesinin Münih temsilciliğini yürüttü. Ayrıca, 90’lı yıllarda ‘Toplum’ isminde bir yerel gazete yayınlamıştı. Sezer ayrıca ‘Bir Ömür Münih’ adlı kitabında hayatını anlatmıştı. Münih’te sevilen ve herkesin “Abi” dediği Sezer, uzun süredir kan dolaşımına bağlı beyin rahatsızlığı ile mücadele ediyordu.

 

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