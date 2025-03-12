Münih Yabancılar Dairesi’ne baskın! İddialar vahim! Rüşvet...

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Polis, salı sabahı elinde arama emriyle KVR ofislerine girdi. Operasyonun odak noktasında, yasa dışı yabancı şüphesi ve rüşvet iddiaları yer alıyor. İlk haber, Merkur gazetesi tarafından duyuruldu. İddialara göre, KVR’nin iç denetim birimi, özellikle mülteciler için verilen oturma izinlerinde düzensizlikler tespit etti ve durumu polise bildirdi. Soruşturmanın odağında “Münih’te parayla sığınma verildi mi?” sorusu yer alıyor.

RÜŞVET İDDİASI

Bazı yabancıların yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve bunun karşılığında rüşvet alındığı iddialar arasında. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve detayların henüz netleşmediğini belirtti. KVR, Bavyera’nın başkenti Münih’in güvenlik ve düzen işlerinden sorumlu bir kurum. 1949 yılında kurulan kurumun başında 2022’den bu yana Dr. Hanna Sammüller-Gradl bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 800 çalışanı bulunan KVR, kentteki yabancıların oturma izinleri ve sığınma başvuruları gibi konularda yetkili.