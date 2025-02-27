Münih ve Hamburg havalimanlarında grev!

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Flightright adlı yolcu hakları platformunun uzmanı Feyza Türkon, grev nedeniyle uçuşları iptal edilen veya büyük gecikmeler yaşayan yolcuların haklarını açıkladı. Türkon, “Grevler nedeniyle uçuşlar iptal edilirse veya büyük gecikmeler yaşanırsa, havayolu şirketleri yolculara en kısa sürede alternatif bir ulaşım sağlamak zorunda. Yolcular, uçuş ücretlerini iade ettirme hakkına da sahip” dedi. Ancak, “Havayolu şirketlerinin kontrolü dışında gerçekleşen grevlerde, yolcuların Avrupa yolcu hakları yönetmeliği kapsamında tazminat alma hakkı genellikle yoktur” ifadelerini kullandı.

‘YOLCULAR TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR’

Türkon, böyle durumlarda havayolu şirketlerinin, kendi uçuşlarının yanı sıra diğer havayollarının direkt veya aktarmalı uçuşlarını da kontrol ederek yolculara alternatif ulaşım sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. “Eğer en erken ulaşım, grevin bitiminden saatler sonra mümkün olacaksa, yolcular özel durumlarda tazminat talep edebilir” diye ekledi.

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SEYAHAT ACENTELERİYLE İLETİŞİME GEÇMELERİ İSTENDİ

Münih Havalimanı, yolculara uçuş durumlarını önceden kontrol etmelerini ve uçuşları iptal edilenlerin havalimanına gitmek yerine havayolu şirketi veya seyahat acentesiyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Havalimanı ve havayolu şirketleri, 28 Şubat’ta başlayacak olan Bavyera Karnaval tatili nedeniyle de olası aksaklıkları en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti. Ancak, 27 Şubat gece yarısından itibaren 28 Şubat günü sonuna kadar uçuş planının büyük ölçüde azaltılacağı ifade edildi.





ŞİMDİLİK SINIRLI ETKİSİ OLDU

Hamburg Havalimanı’nda perşembe sabahı başlayan uyarı grevi, uçuş trafiğine şimdilik sınırlı bir etkide bulundu. Grev nedeniyle şu ana kadar yalnızca yedi uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşların çoğu, grevin yapıldığı diğer bir havalimanı olan Münih’e yönelikti. Verdi sendikası, havalimanı çalışanlarını, bakım personelini, IT hizmetlerini, havalimanı güvenlik görevlilerini, yolcu hizmetleri ve bagaj taşıma ekiplerini çarşamba gecesi başlayan gece vardiyasından itibaren greve çağırdı. Ancak, yolcuların güvenlik kontrolünden sorumlu personel greve katılmadı. Uyarı grevinin cuma akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

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GÜNCEL DURUM HAKKINDA BİLGİ ALINABİLİYOR

Hamburg Havalimanı yetkilileri, grevin kısa süre önce duyurulması nedeniyle etkilerini tam olarak öngöremediklerini belirtti. Bir sözcü, “Yolcuların uçuş durumlarını sürekli kontrol etmelerini ve gerektiğinde biletli oldukları havayolu şirketiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. Perşembe ve cuma günleri toplamda 500’den fazla kalkış ve iniş planlanıyor. Havalimanının internet sitesinden tüm uçuşların güncel durumu hakkında bilgi alınabiliyor. Havalimanı yetkilileri, yolculara daha fazla zaman ayırmalarını ve mümkün olduğunca az bagajla seyahat etmelerini önerdi.





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EN AZ 350 EURO ZAM TALEP EDİYOR

Verdi Sendikası, kamu sektöründe devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde baskıyı artırmayı hedefliyor. Verdi, grev kararını federal ve yerel yönetimlerle yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasına bağladı. Sendika, çalışanlar için yüzde 8’lik maaş artışı veya en az 350 Euro’luk zam talep ediyor.