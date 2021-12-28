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Münih Türkücü'ne hoca dayanmıyor!

#Andreas Heraf #Alexander Schmidt, Andreas Pummer, Serdar Dayat, Petr Ruman, Peter Hyballa Alper Kayabunar#Münih Türkgücü
Münih Türkücüne hoca dayanmıyor

Almanya Bundesliga 3 Liginde zor günler geçiren Münih Türkücü sezon ortası yine antrenör değiştirdi. Takımın başına bu kez Avusturyalı eski milli futbolcu Andreas Heraf getirildi.

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Münih Türkücüne hoca dayanmıyor
2021 yılında sırasıyla Alexander Schmidt, Andreas Pummer, Serdar Dayat, Petr Ruman, Peter Hyballa ve Alper Kayabunar ile ligde tutunmaya çalışan Münih Türkgücü, Avusturya'dan iki çalıştırıcı transfer etti.
Münih Türkücüne hoca dayanmıyor
Yönetimden yapılan açıklamaya göre Avusturya 1. Ligi takımlarından SV Ried'in çalıştırıcısı 54 yaşındaki eski milli futbolcu Andreas Heraf yeni antrenör olarak duyuruldu. Heraf'ın yardımcılığına ise yine Avusturya'dan 47 yaşındaki Goran Djuricin'in getirildiği bildirildi.
Sezonun ilk yarısını 21 puan ile 16'ıncı sırada kapatan Münih Türkgücü'nün yeni çalıştırıcı ile ikinci sezona hazırlık için Türkiye kampına gideceği açıklandı.
Münih Türkücüne hoca dayanmıyor

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#Andreas Heraf #Alexander Schmidt, Andreas Pummer, Serdar Dayat, Petr Ruman, Peter Hyballa Alper Kayabunar#Münih Türkgücü

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