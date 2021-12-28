Münih Türkücü'ne hoca dayanmıyor!

2021 yılında sırasıyla Alexander Schmidt, Andreas Pummer, Serdar Dayat, Petr Ruman, Peter Hyballa ve Alper Kayabunar ile ligde tutunmaya çalışan Münih Türkgücü
, Avusturya'dan iki çalıştırıcı transfer etti.
Yönetimden yapılan açıklamaya göre Avusturya 1. Ligi takımlarından SV Ried'in çalıştırıcısı 54 yaşındaki eski milli futbolcu Andreas Heraf
yeni antrenör olarak duyuruldu. Heraf'ın yardımcılığına ise yine Avusturya'dan 47 yaşındaki Goran Djuricin'in getirildiği bildirildi.
Sezonun ilk yarısını 21 puan ile 16'ıncı sırada kapatan Münih Türkgücü'nün yeni çalıştırıcı ile ikinci sezona hazırlık için Türkiye kampına gideceği açıklandı.