Münih Türkgücü'ne ne oldu?

Kısa bir süre önce ani bir kararla çalıştırıcısı Serdar Dayat ile yolları ayırdığından sahaya yardımcı antrenör Andreas Pummer yönetiminde çıkan Türkgücü, hemen ilk dakikalarda 1-0 öne geçti. Omar Sijaric'in 3'üncü dakikadaki golünden sonra yeni gol arayışına giren Türkgücü, ilerleyen dakikalarda başarılı olamadı.



Maçın ikinci yarısının başlarında da etkili olan taraf yine Türkgücü oldu. Ancak rakip takım defansı gole izin vermedi. Maçın 69'uncu dakikasında ise Verl durumu Jürgensen'in ayağından 1-1 yapan golü kazandı.

Mücadele karşılıklı ataklarla ilerlerken 83'üncü dakikada rakip takım kendisine galibiyet getiren golü kaydetti. Justin Eilers'in golünden sonra başka sayı olmayınca mücadele 2-1 Türkgücü'nün yenilgisiyle sona erdi.

Arka arkaya 3 maçı da kaybederek 46 puanla 10'uncu sıraya gerileyen MünihTürkgücü, haftaya deplasmanda lig lideri Dinamo Dresden ile karşılaşacak.