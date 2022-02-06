Münih Türkgücü'ne can suyu!

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Kulüp yönetiminden verilen bilgiye göre; ABD kökenli finans kuruluşu Remitly, küme düşme tehlikesiyle karşı karşı olan takıma maddi katkı sağlayarak sponsor oldu.

Deplasmanda karşılaştığı ve 1-1 berabere kaldığı Osnabrück maçına yeni sponsorun logosuyla sahaya çıkan Münih Türkgücü'nün en azından bu sezon tüm karşılaşmaları tamamlayabileceği belirtildi.

Uzun zamandır puan alamayan ve 22 puanla 18'inci sırada bulunan Münih Türkgücü, ligin güçlü takımlarından VFL Osnabrück ile son dakikada kazandığı golle 1-1 berabere kalarak tek puan aldı.Online para transfer alanında öncü şirketlerden biri olduğu belirtilen ve borsada işlem gören Remitly ile yapılan sponsor anlaşmasının detayları hakkında ise bilgi verilmezken, yapılan açıklamada takımın geriye kalan tüm maçlarını oynayarak ligde kalma ümidi doğduğu belirtildi.