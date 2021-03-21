Münih Türkgücü’nde moraller bozuk

Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden Münih Türkgücü (Türkgücü München) yenilgiyi seriye bağladı. Deplasmanda MSV Duisburg ile karşılaşan Türkgücü, art arda üçüncü kez mağlup oldu. İlk yarıyı 8'inci dakikada Lucas Röser, 41'nci dakikada da Maxime Awoudja'nın golleriyle 2-0 önde kapatan Münih Türkgücü, ikinci yarıda aynı performansı gösteremedi. İkinci yarı başlar başlamaz açık futbola geçen Duisburg karşısında tutunamayan Türkgücü, 47'inci dakikada gelen gole engel olamadı. 66'ıncı dakikada ise rakip takım penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçın bitmesine dakikalar kala kalesinde bir gol daha gören Münih Türkgücü, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Antrenör Serdar Dayat geldikten sonra galibiyet yüzü göremeyen Türkgücü, 40 puanda kaldı. Ligin 8'inci sırasında bulunan Münih Türkgücü'nün önünde ayrıca Bavyera Toto-Pokal Kupası için zorlu maçlar bulunuyor. Türkgücü 24 Mart Çarşamba günü SpVgg Unterhaching ile çeyrek final maçında tur için karşılaşacak. Saat 19'daki karşılaşma Bavyera Futbol Federasyonu'nun Facebook sayfası ile Youtube kanallarından ilk defa canlı olarak yayınlanacak.