Münih Türkgücü'nde dev operasyon! Yeni sezona sil baştan...

Sezon ortasında antrenör sorunu yaşayan ve iki kez hoca değiştirmek zorunda kalan Münih Türkgücü, yeni sezon için Greuther Fürth'ün Çek asıllı deneyimli çalıştırıcısı Petr Ruman ile el sıkıştı.

Takımı geçici olarak çalıştıran yardımcı antrenör Andreas Pummer ile de yollarını ayıran Türkgücü, sözleşmesi sonra eren 20 futbolcusu yerine yeni transferler yaptı. Münih Türkgücü'nün yollarını ayırdığı futbolcular şöyle sıralandı:

Kilian Fischer, Aaron Barzel, Stefan Stangl, Furkan Kırçiçek, Michael Zant, Maximilian Engl, Benedikt Kirsch, Philipp Erhardt, Alexander Laukart, Mounir Bouziane, Yi Park, Atakan Akkaynak, Lucas Röser, Noel Niemann, Kilian Jakob, Maxime Awoudja, Jordaine Jaeger, Kerem Kavuk, Fabian Podunavac ve Amani Mbaraka.

Takımdan ayrılanları açıklayan Türkgücü Direktörü Roman Plesche, kendilerine yeni kulüplerinde başarılar diledi.

Diğer yandan sezon başından beri sorunlar yaşanan golcü Sercan Sararer ile Münih Türkgücü yönetimi arasındaki ilk mahkeme duruşmasından sonuç çıkmadığı belirtildi. Takımdan ayrılan futbolcuların yerine yeni arayışlar içine giren Münih Türkgücü ilk etapta Eric Hottmann, Marco Kehl- Gomez, Philipp Turpitz, Albion Vrenezi, Moritz Kuhn, Jacques Mickels gibi isimleri renklerine kattı.

Daha önce anlaşma sağlandığı açıklanan Luca Tankulic isimli futbolcunun ise fikrini değiştirdiği, SV Meppen'e gideceği kaydedildi.

20 Haziran tarihinde Bavyera Kupası için çeyrek final maçı oynayacak olan Türkgücü'nün yeni transferlere devam edeceği duyuruldu.