Münih Türkgücü yine berabere

SAKATLIKLARI nedeniyle Sercan Sararer ve Mergim Mavraj’ın oynayamadığı maçın 10’nuncu dakikasında Albian Vrenezi’nin golüyle 1-0 öne geçen Münih Türkgücü, ilerleyen dakikalarda da üstünlüğünü korudu. 800 seyirci önünde gerçekleşen karşılaşmasının ilk yarısını 1-0 önde kapatan Münih Türkgücü, 53’üncü dakikanda rakip takımın beraberlik golüne engel olamadı. Maçın 58’inci dakikasına girilirken Türkgücü forveti Vrenezi’nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı usta bir vuruşla gole çeviren Turpitz takımını 2-1 öne geçirdi. 78’inci dakikada ise rakip takım oyuncusu Eberwein, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak durumu eşitledi.

90 dakikada başka gol gelmeyince her iki takım birer puanla yetinmek zorunda kaldı. İki maçta iki puan elde eden Münih Türkgücü, ligde 9’uncu sırada bulunuyor.