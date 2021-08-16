Münih Türkgücü taraftarlarından Manavgat’a yardım

MÜNİH Türkgücü taraftar grubundan, ‘Lenged 1975’ Yavuz Minaz, Ali Ersoy ile Haluk Baykal, Türkgücü yönetiminin bilgisi dahilinde, Manavgat’taki yangın nedeniyle, bağışta bulundular. Toplanan para, Manavgat’taki zarar gören ailelere Haluk Baykal vasıtası ile bizzat Manavgat’ta ailelere teslim edilecek. Münih Türkgücü taraftarları ayrıca, Almanya’daki sel felaketi nedeniyle Kızıl Haç’a da bir miktar yardımda bulundu. Legend 1975 grubu, yardımların devam edeceğini bildirdi.