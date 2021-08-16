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Avrupa
Taner TÜZÜN/ NÜRNBERG
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü taraftarlarından Manavgat’a yardım

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Münih Türkgücü taraftarlarından Manavgat’a yardım

Münih Türkgücü taraftarları Manavgat’ta mağdur olan aileler için yardımda bulundu.

MÜNİH Türkgücü taraftar grubundan, ‘Lenged 1975’ Yavuz Minaz, Ali Ersoy ile Haluk Baykal, Türkgücü yönetiminin bilgisi dahilinde, Manavgat’taki yangın nedeniyle, bağışta bulundular. Toplanan para, Manavgat’taki zarar gören ailelere Haluk Baykal vasıtası ile bizzat Manavgat’ta ailelere teslim edilecek. Münih Türkgücü taraftarları ayrıca, Almanya’daki sel felaketi nedeniyle Kızıl Haç’a da bir miktar yardımda bulundu. Legend 1975 grubu, yardımların devam edeceğini bildirdi.

 

 

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