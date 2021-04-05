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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 05.04.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü nihayet!

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Münih Türkgücü nihayet!

Almanya’daki Türklerin takımı Türkgücü evinde SV Meppen’i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla kötü gidişatına ‘dur’ diyen Münih Türkgücü, haftalar sonra galip geldi.

Münih Türkgücü (Türkgücü München) SV Meppen ile karşılaştı. SV Meppen'i ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Münih Türkgücü, önemli 3 puanın sahibi oldu.

Kupa maçında tur atlamanın vermiş olduğu moralle sahaya çıkan Türkgücü, baştan sonra üstün bir oyun sergiledi.

Maçın 22'inci dakikasında Sercan Sararer'in golüyle 1-0 öne geçen Münih Türkgücü, ilerleyen dakikalarda maçı tamamen kontrol altına aldı. 37'inci dakikada ise Türkgücü adına sahnede Noel Niemann vardı. Rakip futbolcunun pas hatasından faydalanan Niemann, mükemmel bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.

Münih Türkgücü nihayet
Türkgücü kalesinde devleşen Vollath, SV Meppen forvetlerine şans tanımadı.

İkinci yarıda da çok sayıda gol fırsatı kaçıran Türkgücü, 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu.
Yaklaşık 1 ay önce Fenerbahçe'den Türkgücü antrenörlüğüne getirilen Serdar Dayat, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

30 karşılaşma sonunda 43 puanla ligin 8'inci sırasına yükselen Türkgücü, haftaya zorlu Saarbrücken deplasmanına çıkacak.

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