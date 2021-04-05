Münih Türkgücü nihayet!

Münih Türkgücü (Türkgücü München) SV Meppen ile karşılaştı. SV Meppen'i ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Münih Türkgücü, önemli 3 puanın sahibi oldu.

Kupa maçında tur atlamanın vermiş olduğu moralle sahaya çıkan Türkgücü, baştan sonra üstün bir oyun sergiledi.



Maçın 22'inci dakikasında Sercan Sararer'in golüyle 1-0 öne geçen Münih Türkgücü, ilerleyen dakikalarda maçı tamamen kontrol altına aldı. 37'inci dakikada ise Türkgücü adına sahnede Noel Niemann vardı. Rakip futbolcunun pas hatasından faydalanan Niemann, mükemmel bir vuruşla durumu 2-0 yaptı. Türkgücü kalesinde devleşen Vollath, SV Meppen forvetlerine şans tanımadı.



İkinci yarıda da çok sayıda gol fırsatı kaçıran Türkgücü, 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu.

Yaklaşık 1 ay önce Fenerbahçe'den Türkgücü antrenörlüğüne getirilen Serdar Dayat, ligdeki ilk galibiyetini aldı.



30 karşılaşma sonunda 43 puanla ligin 8'inci sırasına yükselen Türkgücü, haftaya zorlu Saarbrücken deplasmanına çıkacak.