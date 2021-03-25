Münih Türkgücü kupada 2 golle tur atladı

ALMANYA 3'üncü liginde şampiyonluk yarışından düşen Münih Türkgücü, ilk maçına çıktığı Toto Pokal isimli Bavyera Kupası'nda rakibi SpVgg Unterhaching'i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ligde haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Türkgücü, aynı ligin son sırasında bulunan rakibini Grünwald stadında oynanan kupa maçında 39'uncu dakikada Sercan Sararer ve 66'ncı dakikada da Lucas Röser'in golleriyle kupadan eledi.

Münih Türkgücü 30 Mart salı günü, TSV 1860 - FC Ingolstadt maçının galibi ile çeyrek final için sahaya çıkacak.

Türkgücü Bavyera Kupası'nının ilk dördüne girmesi durumunda ise hem 130 bin euroluk pirimin sahibi olma hem de Almanya Federasyon Kupası'na katılma şansını yakalayacak.

Almanya Federasyon Kupası'na katılmanın bir diğer olanağı ise 3'üncü ligi ilk dört sırada tamamlamak. Münih Türkgücü şu an ligin 8'inci sırasında bulunuyor.