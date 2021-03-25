MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMünih Türkgücü kupada 2 golle tur atladı
GeriAvrupa Münih Türkgücü kupada 2 golle tur atladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 25.03.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü kupada 2 golle tur atladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Münih Türkgücü kupada 2 golle tur atladı

Bavyera Kupa maçında rakibi Unterhaching'i 2-0 yenen münih Türkgücü bir üst tura çıktı.

ALMANYA 3'üncü liginde şampiyonluk yarışından düşen Münih Türkgücü, ilk maçına çıktığı Toto Pokal isimli Bavyera Kupası'nda rakibi SpVgg Unterhaching'i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ligde haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Türkgücü, aynı ligin son sırasında bulunan rakibini Grünwald stadında oynanan kupa maçında 39'uncu dakikada Sercan Sararer ve 66'ncı dakikada da Lucas Röser'in golleriyle kupadan eledi.

Münih Türkgücü kupada 2 golle tur atladı

Münih Türkgücü 30 Mart salı günü, TSV 1860 - FC Ingolstadt maçının galibi ile çeyrek final için sahaya çıkacak.
Türkgücü Bavyera Kupası'nının ilk dördüne girmesi durumunda ise hem 130 bin euroluk pirimin sahibi olma hem de Almanya Federasyon Kupası'na katılma şansını yakalayacak.
Almanya Federasyon Kupası'na katılmanın bir diğer olanağı ise 3'üncü ligi ilk dört sırada tamamlamak. Münih Türkgücü şu an ligin 8'inci sırasında bulunuyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi