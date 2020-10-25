Orhan GEDİK / MÜNİH
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Münih Türkgücü'nün testleri de yanlış çıktı
Almanya’nın 3. Lig’de mücadele eden tek Türk takımı SV Münih Türkgücü’nün hafta sonu oynaması gereken FSV Zwickau maçı, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı.
Münih Türkgücü kulübü tarafından yapılan açıklamada, kurallar gereği 18 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin karantinaya girdiği ancak test sonuçlarının yanlış çıkması sonucu karantinadan çıkılacağı belirtildi. Pazartesi gününden itibaren de normal antrenmanların başlayacağı açıklandı.
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