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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 25.10.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü'nün testleri de yanlış çıktı

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Münih Türkgücü'nün testleri de yanlış çıktı
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Almanya’nın 3. Lig’de mücadele eden tek Türk takımı SV Münih Türkgücü’nün hafta sonu oynaması gereken FSV Zwickau maçı, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı.

Münih Türkgücü kulübü tarafından yapılan açıklamada, kurallar gereği 18 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin karantinaya girdiği ancak test sonuçlarının yanlış çıkması sonucu karantinadan çıkılacağı belirtildi. Pazartesi gününden itibaren de normal antrenmanların başlayacağı açıklandı.

Münih Türkgücünün testleri de yanlış çıktı

Münih Türkgücünün testleri de yanlış çıktı

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