Münih Türkgücü'nün testleri de yanlış çıktı

Münih Türkgücü kulübü tarafından yapılan açıklamada, kurallar gereği 18 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin karantinaya girdiği ancak test sonuçlarının yanlış çıkması sonucu karantinadan çıkılacağı belirtildi. Pazartesi gününden itibaren de normal antrenmanların başlayacağı açıklandı.